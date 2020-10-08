Путин призвал прекратить военные действия в Карабахе

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Марина Неруцких
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Президент России также предложил противоборствующим сторонам обменяться пленными и телами погибших.

Путин призвал прекратить военные действия в Карабахе

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Путин призвал прекратить военные действия в Карабахе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что консультаций по данным вопросам будут проводиться при посредничестве Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. 9 октября в Москву на них приглашаются главы МИДов Армении и Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе накаляется с каждой минутой. Азербайджан сообщает о 30 погибших мирных жителях. Еще около 150 человек — ранены. Постпред Баку в ООН обвинил Армению в нарушении международного права. С подобными заявлениями выступает и Ереван. Вместе с тем обе стороны объявили мобилизацию. Тем временем, журналист американской The New York Time Кристиан Триберт опубликовал серию фотографий, сделанных в аэропорту азербайджанского города Гянджа.

На снимках, по словам репортера, транспортный самолет и два истребителя F-16 ВВС Турции, которые могут быть задействованы в карабахском конфликте. Этот факт в Баку отрицают. Также Триберт заявил, что поддерживаемые Анкарой сирийские наемники воюют бок о бок с войсками Азербайджана.

Ситуацию в Нагорном Карабахе ранее обсудили по телефону министр обороны России Сергей Шойгу и его коллеги в Ереване и Баку. Подробности переговоров не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о состоянии раненных в Карабахе российских журналистов. Трое представителей СМИ РФ  были ранены  у церкви в городе Шуши, которая уже во второй раз за 8 октября подверглась обстрелу.

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