Захарова рассказала о состоянии раненных в Карабахе российских журналистов

Один из российских журналистов, получивших ранения в зоне карабахского конфликта, по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Ранения двух других представителей прессы медики оценивают как средней тяжести. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По нашей информации, один из них находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы. Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», — сказала дипломат.

Также она добавила, что посольство РФ в столице Армении находится на связи с МИД республики в связи с происшествием.

Трое российских журналистов были ранены в Нагорном Карабахе. Все они находились у церкви в городе Шуши, которая уже во второй раз за день подверглась обстрелу.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото разрушенной церкви в Карабахе, где были ранены журналисты.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Территориальный спор за непризнанную республику между Арменией и Азербайджаном начался еще в феврале 1988 года, когда НКР объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Это закончилось вооруженным противостоянием, в результате чего Баку потерял контроль еще и над семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта проводится во главе с тремя сопредседателями в рамках Минской группы ОБСЕ — Россией, США и Францией. При этом Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку НКР не является стороной переговоров.