Дефицит витамина D повышает риск заражения COVID-19

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Оксана Тарасова
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По мнению врача и телеведущего Сергея Малоземова, нехватка витамина D отчасти объясняет осенний рост заболеваемости, так как способствует снижению общего иммунитета.

Дефицит витамина D повышает риск заражения COVID-19

Фото: www.globallookpress / Jochen Tack, via www.imago-image

Врач и телеведущий Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik объяснил связь между дефицитом витамина D и осенним ростом заболеваемости COVID-19. Более того, нормальный уровень витамина D в крови инфицированных пациентов благоприятно влияет на процесс выздоровления, считает эксперт.

Как пояснил Малоземов, напрямую витамин D не борется с коронавирусом и не лечит его, но способствует укреплению иммунитета, что значительно повышает сопротивляемость организма. Особенно важно поддерживать себя с помощью этой добавки осенью, когда природный источник витамина — солнечный свет — становится более скудным. С этим специалист связывает повышение количества заболевших, ссылаясь на результаты одного из последних своих научных исследований.

«Недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией. Проще справиться с инфекцией, даже если она уже возникла, когда у человека нормальный уровень витамина D в крови», — заявил Малоземов.

Обеспечить оптимальный уровень витамина D могут не только специальные препараты, которые назначает врач на основе анализа крови. Может помочь и разнообразное питание, в которое входят морепродукты, особенно жирная рыба, яичные желтки, коровье и соевое молоко, апельсиновый сок, говяжья печень.

«Здесь хорошо годится сельдь, лишь бы не слишком соленая, еще лосось и скумбрия. Все, где есть рыбий жир, содержит много витамина D. Жизненная практика показывает, что большинству людей в российских условиях и с нашими пищевыми привычками надо еще принимать этот витамин дополнительно», — добавил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых ограничительных мерах, введенных в Москве в связи с распространением COVID-19.

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