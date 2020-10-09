ТОП-5 женских имен, помогающих стать долгожительницами

С одними именами женщинам легче идти по жизни, с другими — найти любовь, с третьими — стать хранительницей семейного очага. А вот обладательницы сразу пяти имен могут рассчитывать на долгую жизнь, уверена ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Людмила

Имя Людмила означает буквально «милая людям». Такие женщины живут в окружении счастья, радости и позитивного настроения, не сталкиваются с серьезными проблемами. В итоге веселый настрой, любимая работа и увлечение помогают им и в пожилом возрасте оставаться бодрыми и веселыми. Многие выглядят гораздо моложе своих лет и живут очень долго, пишет Lisa.ru.

Валентина

Имя Валентина происходит от римского Valentinus, то есть «здоровый». Это же накладывает отпечаток и на ее судьбу. Крепкое здоровье с малых лет и до самой старости помогает им проще справляться с неурядицами, поддерживать родных, настраивать их на позитивный лад. Они славятся долголетием и общительностью, так что и в пожилом возрасте почти не бывают затворницами.

Надежда

Имя всех Надежд уже несет в себе надежду, что все будет хорошо с их обладательницами. Они верят в лучшее, поэтому долго сохраняют оптимизм, не поддаются грустным мыслями и депрессии. Это помогает им не только дожить до глубоких седин, но и проводить эти годы качественно.

Ольга

Имя Ольга — не славянского происхождения, происходит от древнескандинавского heilagr «святой, священный». И большинство женщин с этим именем действительно таковы — они в первую очередь думают не о себе, а о близких, заботятся об окружающих и семье. На ласку и любовь те отвечают им благодарностью. Рядом с любящими детьми и внуками Ольги часто живут дольше других ровесниц.

Анастасия

Имя Анастасия происходит от греческого «возвращенная к жизни, воскресшая». Поэтому обладательницы такого имени обычно активные и смелые в своих решениях. Им важно реализовать себя в профессии, семье, любимом увлечении. Они сохраняют бодрость духа и стремление к самосовершенствованию даже в преклонном возрасте — это заметно продлевает их жизнь.

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