ТОП-5 женских имен, охраняющих своих обладательниц всю жизнь

Еще в глубокой древности люди знали, что на судьбу человека влияет не только год, месяц и день появления на свет, но и имя, данное ему при рождении. Некоторые из них могут стать настоящем оберегом для его обладателя. Эзотерики назвали пять женских имен, которые в течение жизни защищают от разного рода напастей.

Александра

Считается, что если назвать девочку производным от мужского имени, она будет на всю жизнь ограждена от сглаза. А имя Александра, которое переводится с греческого как «мужественная» и «защитница», дает своей обладательнице особую силу и защиту от бед. А если еще и отчество у носительницы этого имени Александровна, эта сила удваивается. Кроме того, женщины с таким именем, как правило, очень нравятся мужчинам.

Виктория

Имя, в переводе с латинского означающее победа, говорит само за себя. Оно защищает свою обладательницу в течение всей жизни, чем бы она ни занималась и где бы ни находилась Виктории с детства напористы и стремятся к поставленной цели, преодолевая преграду за преградой. В Себе в спутники эти женщины всегда выбирают сильных и обеспеченных мужчин.

Елена

Имя, которое носила героиня древнегреческой мифологии Елена Троянская, чьей красоте завидовали даже богини, конечно, способно защитить любую женщину. Его обладательницы порой бывают чересчур доверчивыми, но от непорядочных людей их оберегает судьба. Елена умеет найти выход из любой, даже кажущейся безнадежной ситуации. Такие женщины часто занимают руководящие посты.

Ирина

Это древнегреческое имя означает «мир» или «покой». Носящие его женщины — цельные и целеустремленные натуры, излучающие силу и спокойствие. Благодаря этому Ирина способна сама себя защитить и выйти сухой из воды в самых невероятных ситуациях.

Татьяна

Происхождение этого имени точно не известно. По одной из версий, оно древнегреческое и переводится как «устроительница» или «учредительница». По другой — это древнеримское имя и означает оно «миротворица». Как бы то ни было, девочки, названные Татьяной, вырастают в смелых и целеустремленных женщин, которых в жизни не пугают никакие трудности.

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