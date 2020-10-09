Названы самые эффективные способы защиты от коронавируса

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал в интервью радио Sputnik, какие способы защиты от коронавирусной инфекции наиболее эффективны.

Покровский считает, что по возможности лучше всего избегать поездок в общественном транспорте, так как зачастую в нем трудно избежать контакта с окружающими людьми и предметами. Маску, как одно из наиболее надежных средств защиты от COVID-19, стоит надевать еще на подходе у станции метро или на автобусной остановке. Он также призвал не снимать маску после прохождения турникетов, как это делают многие пассажиры.

Ношение перчаток как средство профилактики академик приравнял к использованию масок. Если вы забыли их надеть, старайтесь не прикасаться к поручням и сиденьям, а после поездки как можно скорее помойте руки с мылом или обработайте антисептиком.

Проветривание салонов общественного транспорта также поможет снизить риск заражения. При достаточной социальной дистанции это поможет уберечься от опасного заболевания.

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