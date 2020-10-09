Песков увидел в Киргизии «ярко выраженные элементы хаоса»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона планирует и дальше осуществлять контакты с Бишкеком, пытаясь «нащупать почву под ногами». Об этом он заявил в ходе традиционного брифинга с журналистами 9 октября.

По его словам, Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Киргизии, где после выборов продолжаются массовые протесты.

«Еще раз говорю, мы заинтересованы (в урегулировании обстановки. — Прим. ред.), мы желаем нашим коллегам из Кыргызстана стабилизировать ситуацию», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в Киргизии налицо «ярко выраженные элементы хаоса».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Киргизии приказал ввести режим ЧП в Бишкеке. В городе также появятся войска и блок-посты.

Массовые протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября. На депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители лишь четырех.

Это и привело к протестам граждан, в ходе которых митингующие разграбили здание правительства, а также освободили некоторых политических деятелей из тюрьмы. На фоне произошедшего ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. Уже 6 октября в отставку ушел премьер-министр страны Кабатбер Бороно. В Киргизии все еще продолжаются уличные акции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.