Президент Киргизии приказал ввести режим ЧП в Бишкеке

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении в столице страны Бишкеке режима чрезвычайного положения. Решение было принято в связи с массовыми беспорядками. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте президента республики 9 октября.

В нем уточняется, что режим начнет действовать уже в пятницу, в 20:00 по местному времени (17:00 по московскому времении). Комендантом на время его действия назначается заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Так, на территории Бишкека введут войска. Они должны будут организовать блок-посты ради охраны населения и пресечения вооруженных столкновений. Помимо этого, в столице также введут особый режим въезда и выезда. Некоторым гражданам не разрешат покидать место проживания. Кроме того, вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, включая митинги и уличные шествия. Нарушителей порядка, не являющихся жителями города, в том числе иностранцев, будут выдворять.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности оставить свой пост, как только страна встанет на путь законности. Массовые протесты в стране начались после выборов в парламент республики, которые прошли 4 октября. В общей сложности за депутатские кресла боролись члены 16 партий, однако барьер в 7% преодолели представители лишь четырех.

Это и послужило причиной протестов граждан, в ходе которых митингующие разграбили здание правительства, а также освободили некоторых политических деятелей из тюрьмы. На фоне произошедшего ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. Уже 6 октября в отставку ушел премьер-министр страны Кабатбер Бороно. В Киргизии все еще продолжаются уличные акции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в столице Киргизии на площади во время митинга послышались выстрелы и взрывы.