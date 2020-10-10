«Ай, бандитка!» — Мама Тимати показала, что вытворяет ее внучка на велосипеде

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Светлана Александрова
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Кадрами уходящей теплой осени Симона Юнусова поделилась в Instagram.

Фото, видео: Instagram @simona280

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова-Черноморская поделилась со своими подписчиками в Instagram кадрами осенней прогулки с внучкой по осеннему столичному парку. На видео дочь Тимати и Алены Шишковой — шестилетняя Алиса лихо гоняет на велосипеде по дорожкам, демонстрируя различные трюки.

«Так нас покидает теплая осень!» — подписала ролик Симона Юнусова.

Instagram @simona280

Пользователи, внимательно следящие за тем, как растет и развивается девочка, воспитанию которой бабушка уделяет все свое время, беспокоятся, что ребенок подвергается опасности без шлема на голове. Впрочем, большинство все же просто восхищаются смелостью Алисы.

«Ох я помню видео, где она только училась ездить. Как быстро летит время!»

«Отважная девчонка!»

«Ай, бандитка! Обожаю ее!»

«Классно, ветер в волосах, и навстречу приключениям!»

«У кого еще есть ощущение, что Алиса останавливается кувырком в траву?» — умиляются комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Симона Юнусова с гордостью показала видео, на котором Алиса, серьезно занимающаяся художественной гимнастикой, делает колесо назад.

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