Полеты за рубеж разрешили еще из четырех российских городов

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Александр Просяник
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Ранее для международного сообщения были открыты лишь Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград, а также Новосибирск.

Полеты за рубеж разрешили еще из четырех российских городов

Фото: depositphotos.com

Росавация разрешила российским и иностранным компаниям полеты за границу еще из четырех городов. Как говорится в сообщении ведомства, в их число вошли Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск, пишет ФАН.

Такое решение принимало правительство. Ранее для международного сообщения были открыты лишь Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград, а также Новосибирск.

Регулярное пассажирское сообщение Россия прекращала на фоне пандемии коронавируса еще весной. В качестве исключения остались вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные рейсы, а также ряд других. Возможность улететь вновь появилась с августа. Сейчас из вышеназванных городов можно полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею и на Мальдивы.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол Евросоюза в Москве оценил перспективы открытия границ с Россией.

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