Посол Евросоюза в Москве оценил перспективы открытия границ с Россией

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер не видит перспективы открытия европейских границ для россиян в ближайшее время, сообщает «Экономика сегодня». По словам дипломата, пока наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, говорить об этом преждевременно.

По мнению Эдерера, более определенный прогноз, возможно, можно будет сделать в конце октября. Дипломат напомнил, что Европейский союз обновляет оценки возможности открытия границ каждые две недели.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, границы между Россией и европейскими странами были зарыты в марте 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19. С наступлением холодов число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Европе резко поползло вверх. Некоторые государства снова вводят строгие ограничительные меры, отмененные летом.