Посол Евросоюза в Москве оценил перспективы открытия границ с Россией

|
Светлана Александрова
51

По словам Маркуса Эдерера, пока наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, прогнозировать ситуацию сложно.

Посол Евросоюза в Москве оценил перспективы открытия границ с Россией

Фото: www.globallookpress / Christoph Soeder

Тема:
Эпидемия коронавируса

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер не видит перспективы открытия европейских границ для россиян в ближайшее время, сообщает «Экономика сегодня». По словам дипломата, пока наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, говорить об этом  преждевременно.

По мнению Эдерера, более определенный прогноз, возможно, можно будет сделать в конце октября. Дипломат напомнил, что Европейский союз обновляет оценки возможности открытия границ каждые две недели.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, границы между Россией и европейскими странами были зарыты в марте 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19. С наступлением холодов число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Европе резко поползло вверх. Некоторые государства снова вводят строгие ограничительные меры, отмененные летом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
3 окт
Вирусолог спрогнозировал следующий всплеск COVID-19 в России
3 окт
Какой фактор может снизить иммунитет к коронавирусу?
3 окт
При каком условии москвичи бесплатно получат лекарства для лечения от коронавируса?
3 окт
«Люблю!» — инфицированный коронавирусом Трамп обратился к стране
3 окт
Какой стороной надевать защитную маску? — рассказали в Минздраве
3 окт
Заразившегося коронавирусом Трампа госпитализируют
2 окт
Смольный рекомендовал работодателям Петербурга перевести сотрудников на «удаленку»
2 окт
Беглов поблагодарил Скворцову за помощь в борьбе с коронавирусом
2 окт
Представитель ВОЗ призвала не допустить локдауна в России из-за COVID-19
2 окт
Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Венесуэлу

Читайте также

+15° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
78.09
0.81 91.58
0.86
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября

Последние новости

20:58
Дерби «Спартака» и «Зенита» завершилось ничьей
20:50
Юрий Лоза озвучил реальную причину смерти Кальянова
20:41
«Пластика?» — похорошевшая Дана Борисова сделала комплимент Галкину
20:36
Склад строительных материалов полыхает в Степанакерте — видео
20:32
Посол Евросоюза в Москве оценил перспективы открытия границ с Россией
20:30
Столица Нагорного Карабаха Степанакерт полностью обесточена

Сейчас читают

Никаких аистов! Как правильно объяснить ребенку, откуда появляются дети
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок