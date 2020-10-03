Посол Евросоюза в Москве оценил перспективы открытия границ с Россией
По словам Маркуса Эдерера, пока наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, прогнозировать ситуацию сложно.
Фото: www.globallookpress / Christoph Soeder
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер не видит перспективы открытия европейских границ для россиян в ближайшее время, сообщает «Экономика сегодня». По словам дипломата, пока наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, говорить об этом преждевременно.
По мнению Эдерера, более определенный прогноз, возможно, можно будет сделать в конце октября. Дипломат напомнил, что Европейский союз обновляет оценки возможности открытия границ каждые две недели.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, границы между Россией и европейскими странами были зарыты в марте 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19. С наступлением холодов число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Европе резко поползло вверх. Некоторые государства снова вводят строгие ограничительные меры, отмененные летом.
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