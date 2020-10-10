Бабкину осудили за празднование юбилея в пандемию COVID-19

|
Александр Просяник
53

Поклонники недоумевают, как 70-летняя артистка, едва не умершая от коронавируса, решилась на вечеринку.

Бабкину осудили за празднование юбилея в пандемию COVID-19

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Певица Надежда Бабкина поделилась фотографиями со своего юбилея. Артистке исполнилось 70 лет. Как пишет «Экспресс Газета», по всей видимости, жизнь ее ничему не учит. Празднование дня рождения в первый раз в марте закончилось для нее заражением коронавирусом, от которого она чуть не умерла.

Однако сейчас звезда вновь собрала всех друзей и коллег, с ее слов, на грандиозное мероприятие.

«К этому дню я готовилась очень долго. С марта он откладывался по всем известным причинам, но, в конце концов, состоялся!» — подписала снимки Бабкина.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)

В числе присутствующих можно легко заметить Николая Баскова, Александра Васильева, Елену Малышеву, Нелли Кобзон и других. Примечательно, что никто из них так и не решился надеть защитную маску. Более того, они даже шутили на тему опасности COVID-19, чем и вызвали шквал критики.

Между тем согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, граждане старше 65 лет должны сейчас оставаться дома, а не веселиться на дне рождения.

«Решила, вероятно, опять впасть в кому. Тех, кому за 65, просили дома сидеть. Но певица устраивает юбилей. Отряд самоубийц в сборе», — написал один из комментаторов.

Другие были более благожелательны, хотя от шпилек в адрес певицы все же не удержались.

«Какое счастье, что вы уже переболели коронавирусом и у вас иммунитет!»;

«Да и не надо было уже отмечать. Ничего страшного, если один день рождения не отметили», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Бабкина впервые рассказала, как выкарабкалась после обширной пневмонии. Около 80% легких певицы были поражены.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:51
Дональд Трамп ругался матом и угрожал иранцам в прямом эфире
8:38
«Сразу дорогой коньяк»: звезда «Кадетства» о своих развлечениях между съемками сериала
8:24
Глава МИД Армении оценил роль России в разрядке ситуации с Азербайджаном
8:22
Достаточно номера карты: эксперт раскрыл новые схемы краж
8:11
Бабкину осудили за празднование юбилея в пандемию COVID-19
7:59
Стало известно, когда россияне смогут снять медицинские маски

Сейчас читают

«Чувствовал рядом смерть»: звезде «Интернов» понадобилась помощь врачей — фото
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок