Бабкину осудили за празднование юбилея в пандемию COVID-19

Певица Надежда Бабкина поделилась фотографиями со своего юбилея. Артистке исполнилось 70 лет. Как пишет «Экспресс Газета», по всей видимости, жизнь ее ничему не учит. Празднование дня рождения в первый раз в марте закончилось для нее заражением коронавирусом, от которого она чуть не умерла.

Однако сейчас звезда вновь собрала всех друзей и коллег, с ее слов, на грандиозное мероприятие.

«К этому дню я готовилась очень долго. С марта он откладывался по всем известным причинам, но, в конце концов, состоялся!» — подписала снимки Бабкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 9 Окт 2020 в 8:00 PDT

В числе присутствующих можно легко заметить Николая Баскова, Александра Васильева, Елену Малышеву, Нелли Кобзон и других. Примечательно, что никто из них так и не решился надеть защитную маску. Более того, они даже шутили на тему опасности COVID-19, чем и вызвали шквал критики.

Между тем согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, граждане старше 65 лет должны сейчас оставаться дома, а не веселиться на дне рождения.

«Решила, вероятно, опять впасть в кому. Тех, кому за 65, просили дома сидеть. Но певица устраивает юбилей. Отряд самоубийц в сборе», — написал один из комментаторов.

Другие были более благожелательны, хотя от шпилек в адрес певицы все же не удержались.

«Какое счастье, что вы уже переболели коронавирусом и у вас иммунитет!»;

«Да и не надо было уже отмечать. Ничего страшного, если один день рождения не отметили», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Бабкина впервые рассказала, как выкарабкалась после обширной пневмонии. Около 80% легких певицы были поражены.