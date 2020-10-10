Ученые нашли доказательство ускорившейся эволюции людей. Специалисты ряда университетов США и Австралии пришли к выводу, что человечество в текущем моменте развивается быстрее, чем когда-либо за последние 250 лет.

Эксперты выявили, что с конца XIX века в организме все чаще остается артерия в районе предплечья, которая обычно «исчезала» по прошествии восьми недель после рождения. Кроме того, участились случаи наличия срединного кровеносного сосуда в верхних конечностях наряду с лучевой и локтевой.

«Анатомы изучают распространенность этой артерии у взрослых с XVIII века, и наше исследование показывает, что она явно увеличивается. То, что мы видим сейчас, указывает на значительный рост за довольно короткий период времени, когда речь заходит об эволюции. Это увеличение могло быть результатом мутаций генов, участвующих в развитии средней артерии, или проблем со здоровьем у матерей во время беременности, или того и другого вместе», — цитирует автора исследования «Популярная механика».

Ученые склонны считать, что наличие срединной артерии, по сути, удобно для организма. Кровеносный сосуд может использоваться хирургами во время операций как замена.

Помимо прочего, специалисты установили, что в настоящее время все больше людей появляется на свет без зубов мудрости. Лица жителей планеты становятся более короткими, а челюсти — меньшего размера. В результате зубам мудрости попросту не остается места. Исследователи предполагают, что метаморфозы в организме связаны со способностью людей использовать огонь и умением обрабатывать пищу.

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