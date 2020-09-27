Волосатый бунт естества! Как небритые тела стали символом женского протеста

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Волосатые ноги и подмышки штурмуют интернет. Все больше женщин по всему миру участвуют в масштабном флешмобе — «Клуб волосатых женских ног».

Фото, видео: depositphotos.com, 5-tv.ru

Сомнительная образовательная пропаганда потихоньку дает свои плоды. В том числе и в России. Радикальный феминизм, принятие себя, бодипозитив, ЛГБТ-движение. Нет не подумайте, что мы против свободы самовыражения. Здоровая толерантность прежде всего. Тут дело в другом. Молодежный бунт вышел на новый виток эволюции. Если раньше жизнь меняли демонстрациями, борьбой, стачками, то сейчас стремятся сделать это шоковой пропагандой.

Американка Анджела Дэвис, отсидевшая в тюрьме за свои убеждения, или испанка Долорес Ибаррури — героиня войны, автор знаменитых слов «Но пасаран!» (Они не пройдут! — Прим.ред.) вряд ли бы поняли за что борются современные бунтарки, повально отказываясь от удаления волос на теле. Вот и корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова попыталась с головой погрузится в этот дивный новый мир подрастающего протеста. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-8 простых способов стать красивее. Специалисты рассказали, как улучшить внешний вид без косметических средств и пластической хирургии.

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