Глава МИД Армении оценил роль России в разрядке ситуации с Азербайджаном
По словам Зограба Мнацаканяна, режим прекращения огня был восстановлен, благодаря участию нескольких стран, в том числ РФ.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Руководитель внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян оценил участие России в подписании соглашения о прекращении огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
«Нам удалось восстановить режим прекращения огня благодаря привлечению сопредседателей, российскому сопредседательству, в тесной координации с другими партнерами: Францией и США. Однако ситуация нестабильна», — отметил армянский дипломат.
Армянский политик также подчеркнул роль президента России в преломлении ситуации в регионе.
«Хочу особо подчеркнуть роль России и президента РФ. Он (Владимир Путин — Прим. ред.) приложил личные усилия, как и другие (лидеры стран — Прим. ред.). Но мы собрались (в Москве — Прим. ред.), чтобы попытаться получить реальный практический результат от того диалога, который проводился по отдельности между президентом РФ с одной стороны, премьером Армении и президентом Азербайджана с другой», — сказал глава МИД Армении.
Возвращаясь к самому конфликту на линии соприкосновения в Карабахе, Мнацаканян предположил, что «судя по всему, они (Азербайджан — Прим.ред.) хотели проверить готовность и обороноспособность Армении за пределами Нагорного Карабаха». Такое поведение дипломат охарактеризовал, как крайне опасное.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Все боевые действия должны прекратиться с 12.00 10 октября. Договоренность была достигнута в ходе 11-часовых трехсторонних переговоров в Москве при участии главы МИД РФ Сергея Лаврова.
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