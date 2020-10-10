Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

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Марина Неруцких
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Дополнительные параметры будут согласованы отдельно.

Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru

На состоявшихся в Москве переговорах представители Армении Азербайджана договорились о прекращении огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Боевые действия должны быть остановлены 10 октября с 12.00. С этого времени армии Армении и Азербайджана должны будут обменяться пленными и телами погибших.

Дополнительные параметры режима прекращения огня будут согласованы отдельно. Также в ходе переговоров противоборствующие стороны пришли к соглашению о проведении мирных переговоров, которые будут проходить при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Кроме того Ереван и Баку приступают к переговорам без участия посредников. Об этом говорится в заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Накануне президент России Владимир Путин призвал прекратить военные действия в Карабахе и обменяться пленными и погибшими. Кроме того, по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, для участия в консультациях по данным вопросам в Москву были приглашены главы МИД Азербайджана и Армении.

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