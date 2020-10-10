«Портит Костю»: экс-охранник «ВИА Гры» про тайную сторону Веры Брежневой

Бывший охранник группы «ВИА Гра» Сергей рассказал, что певица Вера Брежнева — серый кардинал в жизни ее мужа-композитора Константина Меладзе. Новые стороны ее прошлого мужчина раскрыл в интервью на украинском YouTube-канале «Грошi».

По словам героя шоу, он в начале становления группы был охранником, помогал девушкам «во всем». Попросил его лично Константин Меладзе. На тот момент они уже успели сильно сдружиться, познакомившись через его брата Валерия.

«Костя мне лично сказал: „Ты мой единственный друг, старость мы будем встречать вместе“…», — признался мужчина в интервью.

Как Брежнева прошла в состав «ВИА Гры»?

ТАСС / Матвеев Эмиль

По словам Сергея, в группе Брежнева оказалась именно благодаря ему. Выполняя функции охранника первого состава «ВИА Гры», он приметил будущую «светленькую» для группы. Девушка, с его слов, была «непростой».

«На самом деле в группу Веру привел я. Мы познакомились на одном из выступлений в Днепропетровске, — поведал экс-охранник. — Стояли в очереди поклонники, хотели взять автограф. Вышел, смотрю — стоит Вера. Она уже тогда с охранником. Не знаю, была она бедной или нет, но мужчина у нее был. Даже как-то приглашал в ресторан, мы втроем обедали, приятный мужчина. Подробностей не знаю».

Галушка (настоящая фамилия Брежневой — Прим. ред.) стала приходить на все их концерты, бывала за кулисами. На одном из конкурсов с пародией на «ВИА Гру» оказалась на сцене, неплохо держалась. Охраннику это запомнилось.

«Когда наступил момент, что нужно было срочно… кто-то у нас в очередной раз забеременел… были гастроли намечены, Костя сидел и был очень расстроен, — продолжил рассказ Сергей. — Я ему сказал: „Есть знакомая. Пять минут удели“. Я позвонил, тем же вечером Вера была, приехала с охранником».

Будущая жена произвела сильное впечатление на Константина Меладзе. А вот дружеские отношения Сергея и Веры на этом закончились.

«Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали. На третий день она уже поехала на гастроли, и с того дня она уже со мной не здоровалась. Так что Верин характер я „вкурил“ сразу. Ради своей цели она может перешагнуть через любого», — убежден мужчина.

Ситуация с Полиной Гагариной

ТАСС / Безруких Виталий

Сергей убежден, что Вера Брежнева — женщина с очень сильной волей. Но ради своих интересов она не поступится и довольно гнусными методами. Так было с певицей Полиной Гагариной — одно время Константин Меладзе работал с ней и писал для нее песни.

«Когда Константин занимался Полиной Гагариной, там сходу песни пошли, он понял, где у нее душа. У меня было ощущение, что появилась новая Хьюстон, Гагарина была просто бомба», — рассказал экс-охранник.

Брежнева же знала, что для работы Меладзе «нужна муза». Поэтому Гагарина была для нее опасна. По мнению Сергея, она уже тогда научилась ловко манипулировать возлюбленным.

«Знаю точно, что она Константину поставила условие — или я, или она. И Костя по непонятным мне причинам вынужден был с ней расстаться, с Гагариной».

Слухи про Эрику Герцег

Участницы группы «ВИА Гра Константина Меладзе» Миша Романова, Анастасия Кожевникова и Эрика Герцег; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Некоторое время назад по сети поползли слухи, что победительница шоу «Хочу V ВИА Гру» и экс-солистка самой группы Эрика Герцег ушла из нее не просто так. Как утверждает «Экспресс газета», у Константина Меладзе и девушки завязался роман — несмотря на разницу в возрасте в 19 лет.

Терпеть такое Вера Брежнева бы не стала, считает охранник. Однако Сергей не верит и разговорам про роман с Герцег.

«Думаю, она видела в ней конкурентку на сцене, но не в личной жизни, — сказал он. — А в личных контактах сомневаюсь. Костя порядочный человек».

Как Вера «увела» Меладзе из семьи

Instagram @ververa

Сергей с большим уважением отозвался о бывшей жене Константина Меладзе Яне. Он назвал ее «красивой и мудрой». По его мнению, композитор до сих пор мог бы быть женат на матери своих троих детей.

Нынешний брак Меладзе с певицей Сергей скорее не одобряет.

«Вера портит отношения. На мой взгляд, самого Костю. Это разные люди. Она переступает через все, может сделать так, что кто-то может стать уже и Галушкой», — многозначительно заметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева пережила в детстве.