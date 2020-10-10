Ким Чен Ын появился на параде в честь 75-летия северокорейской Трудовой партии

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи. Судя по кадрам, которые транслировались в телеэфире, мероприятие, вопреки традициям, проходила в темное время суток. Еще примечательно, что и сам глава государства, и участвующие в параде военные были без масок и каких-либо средств защиты от коронавируса. По мнению южнокорейских наблюдателей, это может свидетельствовать о том, что власти КНДР уверены в отсутствии COVID-19 в стране.

Ким Чен Ын был одет в европейский костюм светло-серого цвета. Его сопровождала сестра Ким Ё Чжон. Как сообщает ТАСС, лидер КНДР обратился к народу с поздравительной речью, в которой вспомнил заслуги предшественников и поставил задачи на будущее. Он также заявил, что в Северной Корее не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом и пожелал южному соседу поскорее справиться с инфекцией.

«Надеюсь, что связанный с коронавирусом кризис будет преодолен, и две Кореи смогут вновь соединить руки», — приводят слова Ким Чен Ына информационные агентства.

Накануне Южная Корея сообщила, что на параде в Пхеньяне могут быть показаны межконтинентальные баллистические ракеты или баллистические ракеты подводных лодок, чтобы привлечь внимание мирового сообщества, которого сейчас занимают другие проблемы, к Северной Корее. В результате была продемонстрирована баллистическая ракета «Пуккыксон 4-А».

Как ранее писал 5-tv.ru, за последние полгода в СМИ неоднократно появлялись сообщения о тяжелой болезни и даже смерти Ким Чен Ына. Так, в конце августа эксперты из Южной Кореи утверждали, что северокорейский лидер находится при смерти, а страной руководит его сестра. Некоторые аналитики полагали, что Ким Чен Ын просто скрывается из страха заразиться коронавирусом.