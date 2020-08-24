В Южной Корее решили, что Ким Чен Ын при смерти, а страной руководит его сестра

Северокорейский лидер Ким Чен Ын — при смерти, страной руководит его сестра. С таким заявлением выступил дипломат из Южной Кореи. Он утверждает, что власти КНДР скрывают от всех состояние здоровья своего вождя. А тот — уже давно в коме.

Мировая общественность данные южнокорейской разведки подвергает серьезным сомнениям. Соседи неоднократно сообщали о тяжелой болезни и даже о смерти Ким Чен Ына, однако, слухи каждый раз не подтверждались.

Свежие фото Ким Чен Ына на Западе публиковали в июне. Многие аналитики полагают, что он здоров, но скрывается из-за боязни заразиться коронавирусом.