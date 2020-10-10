Мария Шукшина раскрыла гонорары звезд на ток-шоу

Известная российская актриса Мария Шукшина раскрыла стоимость участия звезд в «пошлых ток-шоу». По ее мнению, артисты сейчас соглашаются на такое, поскольку «сидят безработные».

Дочь знаменитого актера Василия Шукшина заявила, что обязательно нужно, раз уж не удается избавиться от некачественного контента, то хотя бы разбавлять его интересными передачами. Кроме того, она раскрыла гонорары звезд, участвующих в подобных программах.

«Я знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдет? Экспертам, массовке, гостям. Всем абсолютно платят. Это их заработок. Все сидят безработные, как мы знаем, все сидят, все зарабатывают. И все успокаивают свою совесть», — рассказала Мария.

При этом сама Шукшина подчеркнула, что на какие ток-шоу категорически не ходит и всегда отказывается от предложений продюсеров. Помимо этого, гостья программы «Интервью» на телеканале «Царьград» заявила, что жертвами федеральных каналов стали даже ее близкие, которые попались на уловки работников телевидения.

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