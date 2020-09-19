Сколько стоит публичное выступление принца Гарри и Меган Маркл?

|
Анастасия Шадская
51

Звездная пара запланировала появление на американском телеканале ABC на 22 сентября.

Сколько стоит публичное выступление принца Гарри и Меган Маркл?

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Первое публичное выступление принца Гарри и актрисы Меган Маркл обойдется телеканалу ABC в 250 тысяч долларов. Таково мнение американских event-менеджеров, пишет издание The Mirror.

Источники британского таблоида сообщили, что первоначальные запросы пары были куда выше — от 750 тысяч до миллиона долларов. Но в итоге они снизили планку до 250 тысяч долларов, хотя конечная сумма может составить и 400 тысяч долларов.

Такие расценки сопоставимы со стоимостью приглашения спикеров вроде Барака Обамы или членов королевской семьи Великобритании. Гарри и Меган с себя придворные обязанности и титулы сложили, но их популярность говорит сама за себя. Отсюда и такие гонорары, считают специалисты.

Выступление принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится в рамках специального эпизода The TIME100 на канале ABC 22 сентября.

Контракт с герцогами Сассекскими включает в себя предоставление информации обо всех участниках мероприятия, в особенности спикерах, спонсорах, учредителях. Также их требуется уведомлять о способе ведения онлайн-трансляции и всех организациях, связанных с событием.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл заключили соглашение с Netflix на 150 миллионов долларов. Оно включает в себя создание документального и художественного кино, а также передач для детской аудитории.

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
16 сент
Меган в игноре: Королевская семья поздравила с днем рождения принца Гарри
17 авг
Меган Маркл скоро вернется на экраны?
16 авг
Слишком роскошная: Меган Маркл желала «красиво покинуть» королевскую семью
13 авг
Принц Гарри и Меган Маркл купили особняк в Калифорнии
7 авг
Все своими руками: как принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
29 июл
«Не время для нытья»: отец Меган Маркл снова критикует дочь
27 июл
Кейт Миддлтон пыталась исправить отношения с Меган Маркл
26 июл
В Британии раскрыли «правду» о вражде между Кейт Миддлтон и Меган Маркл
21 мая
Принц Гарри начал распродавать личные вещи
20 мая
Как отметили годовщину свадьбы Меган Маркл и принц Гарри?

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:59
Неизвестный снес двух девушек на зебре в Петрозаводске — видео момента
11:51
Любовницу Тарзана довели до слез на телешоу из-за ее связи с женатым мужчиной
11:34
Старшего сына народной артистки Натальи Гутман подозревают в краже
11:16
«День с любимым»: Волочкова показала, что сохраняет красоту лучше SPA-салонов
11:00
Сколько стоит публичное выступление принца Гарри и Меган Маркл?
10:48
Что станет с Германией без «Северного потока — 2» рассказал депутат бундестага

Сейчас читают

«Я готова принять имущество» — старшая дочь Баталова о ЧП с мачехой и сестрой
«Он хозяин своего слова» — Добровинский о лишении Пашаева статуса адвоката
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок