Сколько стоит публичное выступление принца Гарри и Меган Маркл?
Звездная пара запланировала появление на американском телеканале ABC на 22 сентября.
Фото: www.globallookpress.com / I-Images
Первое публичное выступление принца Гарри и актрисы Меган Маркл обойдется телеканалу ABC в 250 тысяч долларов. Таково мнение американских event-менеджеров, пишет издание The Mirror.
Источники британского таблоида сообщили, что первоначальные запросы пары были куда выше — от 750 тысяч до миллиона долларов. Но в итоге они снизили планку до 250 тысяч долларов, хотя конечная сумма может составить и 400 тысяч долларов.
Такие расценки сопоставимы со стоимостью приглашения спикеров вроде Барака Обамы или членов королевской семьи Великобритании. Гарри и Меган с себя придворные обязанности и титулы сложили, но их популярность говорит сама за себя. Отсюда и такие гонорары, считают специалисты.
Выступление принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится в рамках специального эпизода The TIME100 на канале ABC 22 сентября.
Контракт с герцогами Сассекскими включает в себя предоставление информации обо всех участниках мероприятия, в особенности спикерах, спонсорах, учредителях. Также их требуется уведомлять о способе ведения онлайн-трансляции и всех организациях, связанных с событием.
Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл заключили соглашение с Netflix на 150 миллионов долларов. Оно включает в себя создание документального и художественного кино, а также передач для детской аудитории.
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