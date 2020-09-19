Сколько стоит публичное выступление принца Гарри и Меган Маркл?

Первое публичное выступление принца Гарри и актрисы Меган Маркл обойдется телеканалу ABC в 250 тысяч долларов. Таково мнение американских event-менеджеров, пишет издание The Mirror.

Источники британского таблоида сообщили, что первоначальные запросы пары были куда выше — от 750 тысяч до миллиона долларов. Но в итоге они снизили планку до 250 тысяч долларов, хотя конечная сумма может составить и 400 тысяч долларов.

Такие расценки сопоставимы со стоимостью приглашения спикеров вроде Барака Обамы или членов королевской семьи Великобритании. Гарри и Меган с себя придворные обязанности и титулы сложили, но их популярность говорит сама за себя. Отсюда и такие гонорары, считают специалисты.

Выступление принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится в рамках специального эпизода The TIME100 на канале ABC 22 сентября.

Контракт с герцогами Сассекскими включает в себя предоставление информации обо всех участниках мероприятия, в особенности спикерах, спонсорах, учредителях. Также их требуется уведомлять о способе ведения онлайн-трансляции и всех организациях, связанных с событием.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл заключили соглашение с Netflix на 150 миллионов долларов. Оно включает в себя создание документального и художественного кино, а также передач для детской аудитории.