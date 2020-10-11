«Не зря в зал хожу»: Прилучный показал оголенный торс с кубиками пресса

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Алина Потёмкина
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Последнее время актер часто хвастается своим подтянутым телом.

Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, Instagram @bugevuge

Павел Прилучный похвастался подписчикам в сторис Instagram накачанным торсом с красивыми кубиками пресса. Заслугу такого успеха в работе над собственным телом он скрывать не стал.

«Не зря в зал хожу», — подписал кадр Прилучный.

Instagram @bugevuge

Последнее время актер активно публикует снимки с оголенным торсом. В основном это связано с его съемками в продолжении сериала «Клетка», где артист играет бойца ММА. Тем не менее, можно предположить, что Прилучный пытается произвести впечатление на фанатов после тяжелого развода с Агатой Муцениеце.

Расставание актеров случилось в феврале этого года. После почти девяти лет брака пара объявила о разводе. Процесс сопровождался публичными заявлениями Агаты о побоях от мужа. В итоге супругов официально развели в июле, а экс-жена артиста запустила программу «Честный развод», в которой расспрашивает о пережитых семейных драмах различных знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем уличила Агату Муцениеце гостья ее шоу Юлия Меньшова.

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