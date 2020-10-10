Меньшова поймала Муцениеце на желании вернуть Прилучного

Гостьей программы Агаты Муцениеце «Честный развод» стала актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Она поведала свою историю расставания с мужем Игорем Гординым, которая в отличие от большинства случаев завершилась воссоединением семьи.

Во время беседы знаменитости затронули тему официального оформления развода. Юлия с супругом так и не подали документы в ЗАГС и через четыре года сошлись обратно. Меньшова заметила, что это было не из-за откровенного желания сохранить брак. Впрочем, подсознательно она могла на это надеяться.

«Нет, мы официально не разводились. По внешнему контуру — было лень этим заниматься. И как бы нет актуального повода, а появится — у него появится женщина, у меня — мужчина, ну тогда и разведемся. Так это для меня выглядело тогда. Сейчас, спустя годы, я понимаю, что в этом есть некая уловка. Не то чтобы надежда на то, что мы снова сойдемся, потому что я точно была в глубине себя убеждена, что это конец игры. Но, тем не менее, я не скакала скорее это зафиксировать на бумаге. Кто знает, как играет наша психика с нами», — заметила Меньшова.

Агата Муцениеце сама пережила недавно развод. Именно после этого она придумала эту программу. Ее гостья заметила, что поначалу не хотела приходить на интервью, потому что ей не нравилось то, что делала Агата. Но со временем, следя за ее выпусками, она изменила мнение. Правда, в поведении актрисы она углядела желание вернуть в будущем мужа, Павла Прилучного.

«Вы сейчас очень держитесь за ту перспективу, что вы, может быть, сойдетесь с Пашей снова», — сказала Меньшова.

В ответ на это актриса эмоционально согласилась — «Черт!». Примечательно, что в ходе беседы обе женщины несколько раз расплакались на камеру, говоря об отношениях и вспоминая свои непростые истории.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись после почти девяти лет брака. У них остались двое детей — маленькие Тимофей и Мия. Артист почти сразу после расставания закрутил роман с другой актрисой, Мирославой Карпович, правда официально пара пока так и не подтвердила отношения.

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