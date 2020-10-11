Фанаты Королевой обвинили Малахова в предательстве певицы

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Алина Потёмкина
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Ведущий сделал выпуск с любовницей мужа артистки. Ранее Королева благодарила его за то, что он не пиарится на ее имени.

Фанаты Королевой обвинили Малахова в предательстве певицы

Фото: ТАСС / Николай Галкин

Поклонники Наташи Королевой назвали предателем Андрея Малахова после выпуска его передачи с любовницей мужа певицы Тарзана, Анастасией Шульженко.

Недавно Королева с супругом дала интервью Ксении Собчак, в котором честно рассказала о скандале вокруг ее семьи. После этого звезда поблагодарила ведущую за программу и за то, что та «сохранила человеческие ценности». Аналогичные реверансы она сделал в адрес Малахова.

«Дружище мой, Андрюша Малахов! Спасибо тебе что не предал, спасибо за твою поддержку и понимание, спасибо всей твоей команде, что человеческие ценности в приоритете!» — написала Королева.

После выхода программы с Шульженко фанаты усомнились в том, что певице имело смысл говорить спасибо ведущему.

«А Малахов взял и через день передачу выпустил, молодец, Андрюшенька»;

«Малахов таки предал»;

«Зря Наташа писала дифирамбы»;

«Так Малахов тоже не побрезговал покопаться в вашем белье. Ему за что спасибо?» — удивлялись поклонники.

Ровно месяц назад, 10 сентября, Наташа Королева заявила о пропаже из ее дома украшений на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. В краже она заподозрила двух дам, которые были накануне в гостях у звездной четы в отсутствие певицы. Затем одна из них, малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, заявила, что у нее была сексуальная связь с мужем артистки, Сергеем «Тарзаном» Глушко. Тот покаялся перед супругой публично в Instagram, но позже удалил видео с признанием. С тех пор чета ходит по телеканалам и раскрывает все новые подробности скандальной истории. Некоторые поклонники подозревают пару в пиаре на сальной теме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наташа Королева предрекла новые скандалы.

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