Скандал вокруг Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко исчерпан, считает певица. Однако раскрученная история измены стриптизера еще не сходит с заголовков газет, телеэфиров и новостных лент. Артистка дала понять в Instagram, что не одобряет такую активность СМИ по отношению к ситуации в ее семье. В новом посте она написала о «подливающих грязи» журналистах и предупредила поклонников о новых подробностях, которые еще всплывут в публичном пространстве вопреки воле звездных супругов.

«Если скандала не хватает, его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется скандал с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюдо под соусом очередного скандала „про меня“, „про Тарзана“ „про мою семью“, выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза! Или хотя бы сделайте потише. А лучше посмотрите оскароносный фильм „Паразиты“. Вот там четко показано, в каком мире мы живем, и какие люди-паразиты пытаются разрушать нашу жизнь!» — заявила Королева.

Instagram @koroleva__star

В комментариях подписчики указали артистке на лукавство: Тарзан, а затем и сама Королева как минимум приняли участие в раскрутке истории, начиная от видеообращений Глушко и заканчивая большим интервью Ксении Собчак. А как максимум — сами же запустили в народ «утку», считают пользователи.

«Тогда зачем Тарзан на всю страну объявил, что он изменял? Хотел славы — получил. А вообще-то мужчины другими делами себе славу зарабатывают»;

«Причем тут журналисты? Сам вышел и все рассказал! Потом кто-то у них виноват…»

«Сами замутили, теперь расхлебывайте», — отреагировали фолловеры.

Месяцем ранее певица заявила, что в ее отсутствие муж-стриптизер привел домой двух дам. Измена вскрылась якобы после пропажи из квартиры драгоценной на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. Вскоре о себе дала знать любовница Тарзана — начинающая актриса Анастасия Шульженко. На телеэкране и в соцсетях девушка уверяет, что давно состоит с ним в любовной связи.

После назревшего скандала Тарзан выступил с публичным заявлением, в котором признался в измене. Глушко открестился от чувств к Анастасии и осудил ее за обнародование видео интимного характера с его участием. В интервью Ксении Собчак Королева заявила, что в итоге простила мужа, а слова Шульженко о давнем романе назвала «подставой». Тем временем поклонники звездной пары подозревают, что вся история с адюльтером Тарзана была пиар-акцией супругов для привлечения к себе внимания и раскрутки новой песни Королевой.

Ранее 5-tv.ru писал, что любовница Тарзана написала на стриптизера заявление о побоях.