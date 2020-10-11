Один человек скончался после взрывов на складе боеприпасов под Рязанью

|
Алиса Маркова
44

В результате ЧП уже было возбуждено уголовное дело. Шесть человек находятся в больницах.

Один человек скончался после взрывов на складе боеприпасов под Рязанью

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Один человек скончался в больнице после взрывов на складе боеприпасов под Рязанью. Об этом стало известно 5-tv.ru. Шесть человек находятся в медучреждениях в состоянии средней тяжести.

В результате взрывов и пожара на арсенале всего уничтожено 21 строение, которые пострадали 7 октября в двух населенных пунктах Шелемишевские Хутора-14 и Дегтярка-7.

Пожар на территории воинской части № 55443 на юге Рязанской области вспыхнул днем 7 октября. В результате начали взрываться хранящиеся на складе боеприпасы. В радиусе 20 километров были эвакуированы жители 14 населенных пунктов. Некоторые из них остались без крова. Их дома были уничтожены взрывающими снарядами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после взрывов в Рязанской области было возбуждено уголовное дело. Основной версией ЧП назван поджог сухой травы.

+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.03
-0.89 90.72
-0.98
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:44
«Особый цинизм»: В Росздравнадзоре раскрыли детали хищения лекарств для онкобольных в Петербурге
15:28
«Для расширения географии»: музыкальный критик о выдвижении Агутина на «Грэмми»
15:26
Один человек скончался после взрывов на складе боеприпасов под Рязанью
15:12
«Она заслуживает!» — Никас Сафронов оценил пенсию Людмилы Поргиной
14:56
«Много не выступала, болела»: коллега Ляли Бобровой о ее проблемах с сердцем
14:39
Когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в РФ? Мнение вирусолога

Сейчас читают

Самбурская сравнила пожарных и следователей с «принцами верхом на козе»
Как женщине воспитать сына настоящим мужчиной: главные ошибки и ценные советы
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок