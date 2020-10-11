Один человек скончался после взрывов на складе боеприпасов под Рязанью

Один человек скончался в больнице после взрывов на складе боеприпасов под Рязанью. Об этом стало известно 5-tv.ru. Шесть человек находятся в медучреждениях в состоянии средней тяжести.

В результате взрывов и пожара на арсенале всего уничтожено 21 строение, которые пострадали 7 октября в двух населенных пунктах Шелемишевские Хутора-14 и Дегтярка-7.

Пожар на территории воинской части № 55443 на юге Рязанской области вспыхнул днем 7 октября. В результате начали взрываться хранящиеся на складе боеприпасы. В радиусе 20 километров были эвакуированы жители 14 населенных пунктов. Некоторые из них остались без крова. Их дома были уничтожены взрывающими снарядами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после взрывов в Рязанской области было возбуждено уголовное дело. Основной версией ЧП назван поджог сухой травы.