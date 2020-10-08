Уголовное дело возбуждено после взрывов в Рязанской области

В Рязанской области введен режим ЧС. Работает «горячая линия», телефон на экране. У поселка Желтухино Скопинского района весь день горяд склады с боеприпасами. Из населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировали более двух тысяч человек.



Многим возвращаться уже некуда — дома выгорели дотла. В этом на месте убедился глава МЧС Евгений Зиничев. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием.

В пункте временного размещения Мария Прокофьевна — одна из немногих, у кого уцелел дом. В основном здесь те, кто остался без крова. Сильнейший пожар на складе боеприпасов в Рязанской области уничтожил десятки жилых домов. У многих — прямо на глазах.

Из зоны бедствия передает Иван Литомин. Подробности — в видеосюжете.