Видео: Мужчина набросился и начал целовать девочку у гимназии под Калининградом

Правоохранители Калининградской области разбираются с ЧП, произошедшем возле гимназии города Зеленоградска. Там неизвестный мужчина набросился на игравших перед гимназией учениц младших классов, обнял и поцеловал в губы одну из них. Случай, попал на камеру видеонаблюдения и оказался в социальных сетях.

Как сообщатся в паблике «Подслушано Зеленоградск» во ВКонтакте, инцидент имел место утром в субботу, 11 октября. О случившемся рассказала родителям одна из девочек, после этого взрослые обратились в полицию и подняли записи камер наблюдения. В комментариях пишут, что предполагаемый педофил задержан, однако официального подтверждения этой информации пока не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании в Санкт-Петербурге врача-педофила, который домогался мальчика прямо на приеме в поликлинике.