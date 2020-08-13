Врач-педофил из Петербурга домогался на приеме до мальчика
О случившемся ребенок рассказал матери. Информация об инциденте дошла до правоохранительных органов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
Фото, видео: URA.RU/TASS / Анна Майорова, 5-tv.ru
В Петербурге задержан врач-педофил. Узист детской поликлиники одного из центральных районов города во время процедуры приставал к 13-летнему пациенту. На приеме мальчик был один, но о случившемся рассказал маме.
Женщина заявила в полицию. Против 36-летнего медика возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении подростка. Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью главврача поликлиники о развращавшем мальчика враче-диагносте.
Читайте также
77%
0.09 85.96
0.04
Нашли ошибку?