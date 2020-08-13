Врач-педофил из Петербурга домогался на приеме до мальчика

В Петербурге задержан врач-педофил. Узист детской поликлиники одного из центральных районов города во время процедуры приставал к 13-летнему пациенту. На приеме мальчик был один, но о случившемся рассказал маме.

Женщина заявила в полицию. Против 36-летнего медика возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении подростка. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью главврача поликлиники о развращавшем мальчика враче-диагносте.