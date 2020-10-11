«Отвечу ему на ринге»: Гассиев о дерзком обращении Джонсона перед боем

Американский боксер Кевин Джонсон опубликовал дерзкое видеообращение к российскому спортсмену Мурату Гассиеву, в котором засыпал его угрозами. Российский боец, экс-чемпион мира по версии IBF и WBA проявил хладнокровие. В конференции, которую организовал генеральный секретарь Федерации бокса России, он заявил, что разбираться с соперником будет на ринге.

«Кевин Джонсон хороший соперник, опытный. Я его уважаю и приглашаю в Россию, в Северную Осетию, встречу его хорошо и познакомлю со своими друзьями. Перед боем я ничего не говорю, все скажу в ринге. На его обращение я тоже постараюсь ответить именно в ринге», — резюмировал Мурат Гассиев.

Готовясь к бою за титул WBA International Джонсон заявил, что после боя Гассиеву потребуются лекарства, которыми лучше запастись заранее. Американец уверен, что Мурата ждет участь поверженных им боксеров, об этом он заявил в видеообращении с тренировки.

Что касается мнения экспертов, энтузиазм Джонсона они не поддерживают. Они склоняются к преимуществу Гассиева в этом дуэте и предрекают 26-летнему экс-чемпиону IBF (2016-2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе победу. Первым Гассиеву помогут стать отличная физическая форма, скорость и точность ударов, которые отличают его от противника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тренер Мамедов оценил противника Марата Гассиева Джонсона.