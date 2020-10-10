Крепкий боец: тренер Мамедов оценил противника Гассиева Джонсона

Экс-чемпион мира по боксу Мурат Гассиев в ближайшее время сразится с американцем Кевином Джонсоном в бою за титул WBA International в Сочи. Уже 31 октября по итогам состязания будет назван новый чемпион мира в супертяжелом весе.

Многие аналитики и эксперты в области спорта отдают предпочтение Мурату Гассиеву по многим причинам. Среди них — его отличная физическая форма, а также молодость и поддержка российских поклонников. В беседе с 5-tv.ru известный тренер по боксу Вели Мамедов дал оценку сопернику Гассиева Кевину Джонсону. По его словам, американец — крепкий боец, но не сможет превзойти российского спортсмена.

«Кевин Джонсон — опытный боксер. Его возраст — 41 год. У него 17 поражений. Из них всего 3 — нокаутом. Из этого понятно, что боец он довольно-таки крепкий. Недавно он одержал победу над боксером с Кубы Эрнандесом, который проживает в Германии. Эрнандес сам — бывший чемпион мира по версии IBF. Поэтому, я думаю, что какие-то определенно опасные стороны есть у этого бойца. Но я думаю, что Мурат с ним справится. Он — парень, думающий в ринге, профессионал своего дела», — рассказал он.

При этом Мамедов уверен, что предстоящий бой станет интересным шоу, а также настоящей проверкой для Гассиева, который дебютирует в супертяжелом весе.

«Я думаю, что она у него пройдет „на ура“, что он одержит победу. По очкам или нокаутом — в этом плане я затрудняюсь ответить, потому что все-таки вес супертяжелый, Мурат боксирует в нем в первый раз. Джонсон далеко не слабый парень. Не с точки зрения того, что он мог бы выиграть, а потому что он крепкий. Но я думаю, бой будет интересный в любом случае. На кону будет стоять титул WBA International. Бой будет иметь определенное значение», — отметил тренер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как чувствует себя Мурат Гассиев перед возвращением на ринг. С его слов, ему хочется поскорее выйти на ринг и «порадовать всех болельщиков».

У спортсмена был двухлетний перерыв в карьере после серьезной травмы плеча. Всего у боксера по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26 побед. 19 из них нокаутом.