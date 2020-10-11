Елизавета II вызвала принца Гарри, чтобы отчитать за вмешательство в политику США

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Татьяна Меркер
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Королева Британии недовольна, в частности поведением «амбициозной» жены герцога Сассекского Меган Маркл.

Елизавета II вызвала принца Гарри, чтобы отчитать за вмешательство в политику США

Фото: globallookpress.com / Paul Marriott, via www.imago-ima

Королева Великобритании Елизавета II вызвала своего внука — принца Гарри «на ковер». Правительница не довольна поведением герцогов Сассекских, в частности их вмешательством в политику Америки, куда они переехали, сложив с себя королевские обязательства.

Супруги выступили на одном из телеканалов США с призывом голосовать на предстоящих выборах президента, что противоречит этике королевской семьи. Особенно Елизавета II недовольна поведением своей невестки — Меган Маркл, которую во дворце даже не пожелали принять. По слухам, Гарри ясно дали понять, что приехать на Родину ему лучше без жены.

«Я не могу представить, чтобы Меган когда-нибудь захотела вернуться в Великобританию. То, что она поняла за свое недолгое пребывание в качестве члена королевской семьи, — это то, что британская королевская семья — не место для кого-то с политическими амбициями», — приводит слова британской журналистки Пенни Джуниор сайт teleprogramma.pro.

Известно, что после свадьбы с американской актрисой член королевской семьи решил добиться финансовой независимости. Пара переехала в Америку. Газета The New York Times сообщала, что герцог и герцогиня Сассекские основали продюсерскую компанию и подписали многолетнее соглашение с сервисом Netflix. Документ предусматривает создание документальных и художественных фильмов, а также программ для детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл поругались в общественном месте.

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