Внучка Гурченко раскрыла подробности войны за наследство с отцом

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Оксана Тарасова
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Елена Королева вот уже два года безуспешно пытается выселить отца из квартиры Людмилы Марковны.

Внучка Гурченко раскрыла подробности войны за наследство с отцом

Фото: Instagram @ellena_korolena

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись» о том, как борется за квартиру актрисы со своим отцом. По словам девушки, Александр Королев не общается с ее дочкой, не помогает ей, имея в собственности квадратные метры, принципиально не съезжает с квартиры раздора.

«Мы судимся уже второй год. Я хочу выйти замуж и жить без отца в этой квартире. Отец сказал, что ему нужна другая женщина, вскоре после смерти моей матери. При этом тело мамы, как говорят, даже не успело остыть. Она ушла из жизни в 2017 году. Человек устроил свою личную жизнь. У него есть любовница, у которой он питается. Она живет в нашем же подъезде. Бегает к ней три раза в день. Мы живем в одной квартире. При этом даже не здороваемся», — цитирует Елену Тeleprogramma.pro.

Королева заявила, что ее отец всего один раз забрал внучку из школы и не принимает участия в ее жизни. Девушка не понимает, почему он, владея тремя другими квартирами, хочет жить на 48 метрах и продолжать тяжбу с собственной дочерью.

Народная артистка СССР Людмила Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте 75 лет. Она не смогла восстановиться после падения и перелома бедра. Актриса похоронена на Новодевичьем кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какую роль сыграла любовница отца Королевой в споре о квартире Людмилы Марковны.

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