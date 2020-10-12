Эмомали Рахмон в пятый раз победил на выборах президента Таджикистана

Действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон победил на президентских выборах. Он заручился поддержкой более 90 процентов избирателей. Итоговая явка составила 85%. Таковы официальные данные республиканского ЦИКа.

Процесс контролировали международные наблюдатели. Как сообщили в МВД, нарушений на участках не зафиксировано.

За пост президента страны боролись пять кандидатов. Кроме действующего главы государства, в гонке приняли участие лидеры различных политических сил Таджикистана: от Коммунистической партии — Миродж Абдуллоев, от Аграрной — Рустам Латифзода, от Партии экономических реформ — Рустам Рахматзода и от Социалистической партии — Абдухалим Гаффорзода.

68-летний Эмомали Рахмон возглавляет Таджикистан с 1994 года. В 2003 году в Конституцию были внесены изменения, которые позволили главе государства занимать два семилетних спрока подряд. После этого Рахмон дважды выиграл президентские выборы: в 2006 году с поддержкой 79,3% избирателей, в 2013 году за него проголосовали 84,23% избирателей. В 2016 году вновь в Конституцию страны были внесены поправки, которые позволяют Эмомали Рахмону переизбираться на посту без ограничений.