Эмомали Рахмон в пятый раз победил на выборах президента Таджикистана
Действующий глава государства получил максимальную поддержку за 20 лет.
Фото, видео: ТАСС / Xinhua via www.imago-images.de; 5-tv.ru
Действующий глава Таджикистана Эмомали Рахмон победил на президентских выборах. Он заручился поддержкой более 90 процентов избирателей. Итоговая явка составила 85%. Таковы официальные данные республиканского ЦИКа.
Процесс контролировали международные наблюдатели. Как сообщили в МВД, нарушений на участках не зафиксировано.
За пост президента страны боролись пять кандидатов. Кроме действующего главы государства, в гонке приняли участие лидеры различных политических сил Таджикистана: от Коммунистической партии — Миродж Абдуллоев, от Аграрной — Рустам Латифзода, от Партии экономических реформ — Рустам Рахматзода и от Социалистической партии — Абдухалим Гаффорзода.
68-летний Эмомали Рахмон возглавляет Таджикистан с 1994 года. В 2003 году в Конституцию были внесены изменения, которые позволили главе государства занимать два семилетних спрока подряд. После этого Рахмон дважды выиграл президентские выборы: в 2006 году с поддержкой 79,3% избирателей, в 2013 году за него проголосовали 84,23% избирателей. В 2016 году вновь в Конституцию страны были внесены поправки, которые позволяют Эмомали Рахмону переизбираться на посту без ограничений.
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