Протесты в Киргизии. Последние данные на 12 октября

На утро понедельника 12 октября обстановка в столице Киргизии несколько стабилизировалась. Президенту страны Сооронбаю Жээнбекову пришлось ввести повторный режим ЧП в Бишкеке. Причиной стало то, что парламент так и не рассмотрел прошлое постановление. Пока что предлагается сохранить его до 21 октября.

Накануне после введения комендантского часа с 21:00 до 05:00 утра ночь в городе прошла без серьезных проблем. В Главном управлении внутренних дел Бишкека подтвердили, что новых погромов и случаев мародерства не было. Как сообщает корреспондент «МИЦ Известия» Дмитрий Зименкин, магазины закрываются на вход уже около 19:40.

Властям удалось вернуть контроль над зданием администрации президента Киргизии и парламента. Ранее его захватили протестующие. Сейчас к нему можно подойти свободно — нет военных или толп протестующих. Сторонники нового премьер-министра Садыра Жапарова добились своего. В скором времени президент Жээнбеков должен уйти в отставку.

По итогам выходных

В комендатуре Бишкека заявили, что ситуация в столице стабилизировалась. За контролем следят военные и члены добровольных дружин, по городу выставлено порядка 15 блокпостов с тяжелой техникой и военными.

Стало известно, что неизвестные подожгли дом лидера социал-демократической партии Киргизии Акылбека Жапарова. Здание полностью сгорело.

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В воскресенье 11 октября прошла встреча действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова с бывшей главой государства Розой Отунбаевой. Они обсудили текущую ситуацию в стране и пути решения политического кризиса. Как сообщает информагентство 24.kg, они сошлись на необходимости достижения общенационального консенсуса в Киргизии.

Ранее 5-tv.ru писал про задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева за организацию массовых беспорядков.

Протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, состоявшиеся 4 октября. За депутатские кресла боролись члены 16 партий, но барьер в 7% преодолели представители только четырех. В результате разразились протесты, во время которых митингующие разграбили здание правительства, освободили ряд политических деятелей из тюрьмы и неоднократно вступали в стычки с правоохранителями. На этом фоне национальный ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы.

6 октября было объявлено об отставке премьер-министра страны Кубатбека Бороно. По итогам заседания парламента, состоявшегося в отеле, было сообщено, что правительство теперь возглавит оппозиционный депутат Садыр Жапаров — его немногим ранее протестующие освободили из тюрьмы. При этом уже на следующий день, 7 октября, парламентарии опровергли это назначение, признали итоги предыдущего заседания недействительными и выдвинули на пост главы кабмина Тилека Токтогазиева.

В настоящее время в Киргизии продолжаются протесты. Разные политические силы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы занять руководящие посты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.