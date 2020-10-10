Премьер Киргизии назвал примерные сроки ухода в отставку президента

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Александр Просяник
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Парламент страны утвердил новый состав правительства во главе с Жапаровым.

Премьер Киргизии назвал примерные сроки ухода в отставку президента

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что президент республики Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трех дней.

«Президент говорил, что после утверждения нового состава правительства и завершения всех связанных с этим процедур он намерен подать в отставку в течение двух-трех дней», — передают его слова РИА Новости.

В субботу, 10 октября, в стране началось заседание парламента. На нем рассмотрели вопрос утверждения режима ЧП, а также кандидатуры в премьер-министры страны, программы и составы правительства. По итогу депутаты утвердили в должности главы кабинета министров Садыра Жапарова, основателя партии «Мекенчил». Кроме того, сразу же был утвержден состав и структура правительства, которые остались без изменений. Стоит отметить, что Садыра Жапарова освободили демонстранты 6 октября. Он был осужден на 11 лет за захват заложников.

Массовые протесты в Киргизии начались после выборов в парламент республики, которые состоялись 4 октября. В общей сложности за депутатские мандаты боролись члены из 16 партий, однако барьер в 7% преодолели представители лишь четырех.

После этого и начались массовые протесты, в ходе которых митингующие разграбили здание правительства и сумели освободить некоторых политических деятелей из тюрьмы. В связи с этим ЦИК отменил итоги голосования и назначил новые выборы. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в соседней стране «не может не беспокоить» и выразил надежду на ее скорейшую стабилизацию.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с женой задержанного экс-президента Киргизии Атамбаева.

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