Кудрин рассказал о планировавшемся на него покушении в начале 2000-х

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Анастасия Шадская
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Это случилось, когда он занимал пост вице-премьера РФ.

Кудрин рассказал о планировавшемся на него покушении в начале 2000-х

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин признался, что несколько лет назад на него готовилось покушение. Это случилось во время его пребывания в должности вице-премьера и министра финансов страны.

«Пока был вице-премьером, практически не пользовался (охраной — Прим. ред.), за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение, — признался Кудрин в интервью ТАСС. — Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать».

Это случилось примерно в 2005–2006 годах. По словам главы Счетной палаты, отказ в продлении отсрочки был совершенно логичным, сам он представителей этой компании даже не видел. В то время пересматривались многие принятые его предшественниками решения. Это было для него «рядовой историей».

«Я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги», — рассказал Кудрин.

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) смогли узнать все подробности подготовки покушения. Выяснили, где, когда и как должны были напасть на Кудрина. Но по итогам расследования уголовное дело заводить не стали. Причина в том, что преступление удалось предотвратить, пострадавших не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что Счетной палате под руководством Алексея Кудрина удалось выявить в 2020 году бюджетные нарушения на сумму в 50 миллиардов рублей.

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