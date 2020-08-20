Счетная палата в 2020 году выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей

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Алексей Кудрин доложил президенту РФ о результатах проверок надзорных ведомств.

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, 5-tv.ru

Счетная палата России проверит расходование бюджетных средств, выделенных на закупку аппаратов ИВЛ и другого оборудования в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом Владимиру Путину доложил глава ведомства Алексей Кудрин. Президента интересовали направления работы надзорного органа в условиях пандемии и результаты проверок министерств и ведомств.

«В последние месяцы в основном занимаемся вопросами здравоохранения, борьбы с инфекциями и так далее. Но не менее важные вопросы, которые вы хотите обсудить, конечно, людей волнуют, и мы не должны их упускать из виду», — сказал Путин.

«Сразу скажу, что мы 169 проверок всего провели. Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Около 50 миллиардов рублей — это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок», — пояснил Кудрин.

Также Счетная палата оценила ход газификации регионов. Кудрин отметил, что выявлено значительное отставание от плана — за три года он выполнен лишь на 15%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Счетная палата вернула в бюджетную систему страны 4,5 миллиарда рублей.

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