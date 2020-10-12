Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что откажется от своего поста, если не сумеет прекратить войну в Донбассе. Он сообщил это во время интервью журналисту BBC News Украина Стивену Сакуру для программы HARDtalk.

«Я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — сказал Зеленский.

За полтора года у власти он не смог выполнить своих предвыборных обещаний. Несмотря на это, бывший комик верит в возможность мирного урегулирования в Донбассе и даже в возвращение Крыма. Он напомнил Сакуру о том, что успехи в этом вопросе уже есть.

«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру».

Сакур напомнил Зеленскому, что РФ предлагает предоставление Донбассу статуса автономии. Украинский лидер сообщил, что готов на особые условия, но не хочет закреплять их в конституции.

«Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны», — заявил он.

Во время интервью Зеленский ответил и на вопрос, верит ли он в возможность заключения соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Да», — сказал украинский президент.

Владимир Зеленский уже говорил, что завершить вооруженный конфликт в Донбассе Украина сможет только при активном диалоге с Россией. По его словам, только при сотрудничестве с РФ и поддержке западных партнеров можно «вернуть людей и территории».

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