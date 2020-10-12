«Хотите — верьте, хотите — нет»: Королева рассказала Собчак, сколько у нее было мужчин

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Алина Потёмкина
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Певица уверена, что вскоре начнут появляться ее липовые любовники, готовые за деньги рассказать о своей связи с артисткой.

«Хотите — верьте, хотите — нет»: Королева рассказала Собчак, сколько у нее было мужчин

Фото: Instagram @koroleva__star

Вышла в свет вторая часть резонансного интервью Наташи Королевой и ее мужа Сергея «Тарзана» Глушко Ксении Собчак. Чета продолжает делиться самыми сокровенными тайнами после скандала, который разразился вокруг измены мужа певице.

Так, Королева раскрыла ведущей, сколько в ее жизни было мужчин. При этом она призналась, что завидует Собчак, которая более свободна в проявлении чувств и выборе спутников жизни.

«Я смотрю на тебя и думаю: вот молодец, ни в чем себе не отказывает. А я другая, я так не могу. И я очень рада, что в моей жизни было только два мужчины — Игорь Николаев и Серега», — сказала певица.

При этом звезда заметила, что в правдивость ее слов сейчас, скорее всего, никто не поверит. Слишком много желающих испортить ее образ, добавив пикантных деталей к биографии.

«Хотя, понимая, в какой ситуации мы оказались, я не удивлюсь, если какой-нибудь центральный канал сейчас найдет какого-нибудь хрена за бабки, который придет на передачу и начнет расписывать во всех позах, как он, извините, трахал Королеву», — заявила артистка.

Муж Королевой добавил, что ему уже рассказывали коллеги по цеху, что им поступали предложения выступить в роли «бывших мужчин» его супруги. За это, по его словам, им предлагали немалые деньги.

«И главное, все в это поверят. А как не поверить? Мол, посмотри какая она — огонь! И чего она тут чешет про двух мужиков в жизни? Ты думаешь, сейчас в это кто-то поверит? Но я никого не буду убеждать, хотите — верьте, хотите — нет», — заключила Королева.

Первое интервью после скандала в семье Тарзана и Королевой звездная чета дала Собчак 5 октября. Часовая беседа была анонсирована как первая серия большого материала. В ней супруги рассказали о том, что на самом деле случилось в их доме, и как они пережили разлад. Вторая часть интервью меньше чем за сутки набрала более полумиллиона просмотров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Королева подколола Тарзана на вечеринке.

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