Певица Наташа Королева и ее муж Сергей «Тарзан» Глушко устроили вечеринку в своем доме. Впервые после месяца публичных обсуждений измены Тарзана жене, пара собрала гостей, среди которых были Владимир Винокур с супругой. Но забыть «больную» тему Королевой не удалось и во время исполнения песни она все же зацепила Глушко едким замечанием. Очевидно, тот факт, что женщина простила адюльтер, не означает, что она о нем забыла.

«Серега, говорят, ты телочек в дом водишь! А чего мне забыл позвонить? А да, я же в Краснодаре была», — подметила, танцуя рядом с мужем Наташа.

В ответ на выпад певицы Тарзан лишь смущенно улыбнулся, а остальные гости продолжили веселье, не акцентируя внимание на словах Королевой. Несмотря на неловкий инцидент, пара старалась вести себя воодушевленно, танцевала, демонстрирую семейную идиллию и доверие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко (Тарзан) (@tarzan___official) 10 Окт 2020 в 11:11 PDT

Измена Тарзана с Анастасией Шульженко стала одной из главных тем, обсуждаемых в СМИ за последнее время. Не желая, чтобы Наташа Королева узнала обо всем из эфиров телешоу, которые инициировала молодая любовница, стриптизер признался супруге во всем. Очень скоро певица простила его, посчитав, что он стал жертвой расчетливой обольстительницы.

Тем временем отвергнутая Шульженко побывала в УВД по ЗАО Москвы, чтобы написать заявление на Тарзана, обвинив его в намеренном причинении легкого вреда здоровью. Танцор якобы сильно толкнул ее, после чего Анастасия неудачно упала и ударилась головой. Стоит отметить, что это произошло после выступления Глушко: девушка настаивала на разговоре, не реагируя на отказы. Артист как мог отбивался от назойливой поклонницы и в какой-то момент применил силу.