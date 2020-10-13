Два сотрудника ОМОН убиты в ходе перестрелки в Грозном
По предварительным данным, правоохранителям удалось ликвидировать четырех боевиков.
Фото, видео: ТАСС / ИТАР-ТАСС; Telegram @operdrain
Два сотрудника транспортного ОМОН погибли в ходе перестрелки с боевиками в Грозном. Также ранен еще один правоохранитель. В данный момент там все еще слышны выстрелы.
Как стало известно 5-tv.ru, силовикам удалось ликвидировать четырех боевиков.
Сообщается, что в Октябрьском районе Чеченской республики существует угроза совершения террористических актов. Об этом сообщили в НАК республики. На территории района введен режим КТО.
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