Два сотрудника ОМОН убиты в ходе перестрелки в Грозном

Два сотрудника транспортного ОМОН погибли в ходе перестрелки с боевиками в Грозном. Также ранен еще один правоохранитель. В данный момент там все еще слышны выстрелы.

Как стало известно 5-tv.ru, силовикам удалось ликвидировать четырех боевиков.

Сообщается, что в Октябрьском районе Чеченской республики существует угроза совершения террористических актов. Об этом сообщили в НАК республики. На территории района введен режим КТО.