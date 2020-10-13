Два сотрудника ОМОН убиты в ходе перестрелки в Грозном

|
Нюра Незванова
Срочная новость 86

По предварительным данным, правоохранителям удалось ликвидировать четырех боевиков.

Фото, видео: ТАСС / ИТАР-ТАСС; Telegram @operdrain

Два сотрудника транспортного ОМОН погибли в ходе перестрелки с боевиками в Грозном. Также ранен еще один правоохранитель. В данный момент там все еще слышны выстрелы.

Как стало известно 5-tv.ru, силовикам удалось ликвидировать четырех боевиков.

Сообщается, что в Октябрьском районе Чеченской республики существует угроза совершения террористических актов. Об этом сообщили в НАК республики. На территории района введен режим КТО.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.02
-0.01 91.00
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:02
«Папочка устал!» — Галкин не справился с детским конструктором сына Гарри
9:56
Первые кадры с места обрушения крыши университета в Австралии
9:50
Студенты-юристы встали на защиту граффити с изображением Бодрова, Цоя и Зины Портновой в Петербурге
9:40
Крыша кампуса университета в Австралии обрушилась во время строительных работ
9:38
Назван фактор победы над коронавирусом
9:35
Боррель рассказал о намерении ЕС ввести антироссийские санкции из-за Навального

Сейчас читают

Как сегодня выглядит и чем занимается первая девушка Саши Белого из «Бригады»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону

Новости Lentainform

Загрузка...