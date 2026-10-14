Прилет во время разговора: работу журналистов «Известий» под Луганском прервал вражеский дрон

Тем временем, ВСУ поменяли тактику ведения воздушных боев. Если раньше вражеские дроны запускались со специальных аэростатов, то теперь — аэростаты со взрывчаткой отдельно, и беспилотники тоже отдельно. Причем, последние используются как ретрансляторы, они раздают сигналы для более мелких дронов-камикадзе.

О новых повадках летательных аппаратов и средствах борьбы с ними расскажет корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Журналисты записывали интервью с пулеметчиком и сильно удивились. Прямо во время разговора прилетел дрон.

Весь вечер и половина ночи прошли в переездах и поисках позиции для стрельбы получше. Беспилотники — с разных сторон.

Стрельба начинается внезапно: сначала расчет слышит по радиостанции, что где-то летает БПЛА, а потом раздается очень характерный жужжащий звук.

По словам военных Южной группировки войск, охота за БПЛА в полях под Луганском приобрела массовый и практически интеллектуальный характер. Ведь враг не сидит на месте. С той стороны постоянно придумывают все новые способы убить побольше людей.

«Либо выбирают большую высоту, начинают пролет от тысячи и более. Также постоянно меняется начало маршрута и сам маршрут пролета», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Парус».

Раньше ударные беспилотники запускали с аэростатов, чтобы повысить их дальность. Теперь аэростаты со взрывчаткой запускают отдельно, а сами дроны используют как ретрансляторы для других дронов. Вот такие странные движения квадрокоптера в прифронтовой зоне означают, что он раздает сигнал для маленьких беспилотников-камикадзе. Которые, в свою очередь, научились прятаться. Любое неубранное поле может таить в себе опасность.

Дело в том, что здесь много оврагов, много всяких складок местности, по которым операторы «Хорнетов» научились проводить свои машины и подкрадываться к нашим позициям.

Их сбивают пулеметами и с помощью FPV. Но они летят и летят. Военные отметили ужасную особенность мощных дронов, которые охотятся за автотранспортом. Когда у них садится батарейка, они устремляются к первой попавшейся машине. И бьют гражданских.

«На конечном этапе происходит аппарат удержания цели. И получается, БПЛА сам пикирует в объект», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Берег».

Впрочем, против многих дронов-убийц уже придумали способы борьбы. Даже ночью по прифронтовым дорогам можно передвигаться. Они сплошь затянуты сетками и похожи на тоннели. Картина максимально мрачная, но военные надеются, что это временное явление. Ровно до того момента, когда они одержат победу.

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