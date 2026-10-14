Британский флот остался без единственного ледокола

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Лондон может потерять присутствие в Антарктике.

Фото, видео: © Getty Images/Chris Ison - PA Images / Contributor; 5-tv.ru

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Британский флот лишился единственного ледокола. Как пишет The Telegraph, во время патрулирования на корабле обнаружили сразу две неисправности двигателя, после чего срочно отбуксировали в порт для ремонта.

Без этого корабля Лондон может потерять присутствие в Антарктике. Также ослабнет защита Фолклендских островов, на которые претендует Аргентина. При этом не факт, что корабль получится починить. А в этом случае арктическая программа Лондона встанет как минимум до 2030 года.

Но даже с новым кораблем Британии будет далеко до мировых лидеров. Так, крупнейший флот ледоколов держит Россия — у нас их более сорока. На втором месте Канада с 19 судами. На третьем Финляндия, у нее десять кораблей этого типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство обороны Японии решило начать разработку беспилотных транспортных судов, оснащенных искусственным интеллектом, для Морских сил самообороны. По данным The Japan Times, инициатива направлена на сокращение потребности в военнослужащих и усиление возможностей морских перевозок: автоматическая система навигации сможет выбирать маршруты с учетом погодных условий и высоты волн, используя данные спутников и датчиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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