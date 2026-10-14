В Балаково отменили школьные занятия и закрыли детсады из-за атаки БПЛА

Ранее в городе погиб мирный житель.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева
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Школьные занятия в Балаково Саратовской области отменили на 14 октября из-за атаки беспилотников. Детские сады в этот день также не будут работать. Об этом глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.
«Принято решение отменить сегодня занятия в школах. Также не будут работать детские сады», — написал он.
Родителям, которых затрагивает это решение, предложили уточнять подробности непосредственно в образовательных учреждениях. Еще один способ получить информацию — обратиться на горячую линию.
Ранее в Балаково в результате атаки беспилотников были повреждены несколько жилых домов. Один человек погиб.
По словам губернатора Романа Бусаргина, на месте работают оперативные службы. Специалисты устанавливают последствия произошедшего и полный масштаб повреждений.
Информация о числе пострадавших уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области при атаках беспилотников погибли и пострадали мирные жители.
В Валуйском округе БПЛА атаковал автомобиль на дороге Посохово — Казинка. Находившийся в машине мужчина получил смертельные травмы.
В Грайворонском округе пострадали двое подростков — 15-летний мальчик и 13-летняя девочка. Еще одна женщина получила осколочные ранения рук и ног в результате детонации FPV-дрона в селе Илек-Кошары Ракитянского округа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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