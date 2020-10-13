Сотни мешков с останками обнаружили в форте под Калининградом

Более трехсот мешков с человеческими останками обнаружены в форте «Штайн» под Калининградом. Следственный комитет начал проверку, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

По предварительным данным, мешки доставили в форт археологи, которые с 2013 года занимались раскопками на территории области. Предположительно костные останки относятся к периоду Первой мировой войны. Почему они столько лет оставались в форте и не были захоронены, теперь предстоит выяснить следователям.

Форт № 1 «Штайн» входит в состав 12-ти основных фортов фортового пояса «Ночная перина Кенигсберга» и построен в конце XIX века. Ранее назывался «Лаут», а позднее был переименован в честь пусского политика барона Генриха Фридриха Карла фон Штайна. После войны в нем располагались военная часть и склад.