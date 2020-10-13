Куда пропала Василиса Володина и вернется ли она в «Давай поженимся!»

Телеведущая Василиса Володина боится заболеть коронавирусом, поэтому с весны перестала принимать участие в ток-шоу. Астролог ушла в продолжительный неоплачиваемый отпуск и не спешит выходить на работу. Об этом пишет сайт KP.RU.

Лариса и Роза продолжают работать, соблюдая все профилактические меры на съемках: проходят тесты, измеряют температуру и пользуются дезинфицирующими средствами. Гузеева призналась, что «работает в пандемию не ради денег, а для зрителей», Сябитова назвала еще одну вескую причину.

По мнению Розы, телеведущие должны бесперебойно трудиться на съемочную команду, потому что программу делают редакторы, монтажеры, режиссеры, продюсеры, операторы, которым нужно кормить своих детей.

В Instagram, отвечая на вопросы подписчиков, Володина призналась, что предлагала записывать прогнозы для эфира дистанционно, но продюсеры программы не одобрили такой шаг, так как это нарушит формат шоу. На очередное признание фолловеров, что без астролога смотреть программу скучно, Володина предложила создать свое личное шоу «Давай поженимся!».

Астролог не раскрыла свои дальнейшие планы, поэтому пока неизвестно, присоединится ли Володина к тандему Гузеевой и Сябитовой или действительно придумает что-то новое.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз астролога Василисы Володиной, которая рассказывала, как будет развиваться пандемия коронавируса.