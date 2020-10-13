Куда пропала Василиса Володина и вернется ли она в «Давай поженимся!»

|
Нюра Незванова
9

Астролог шоу «Давай поженимся!» уже полгода не появляется на съемках программы.

Куда пропала Василиса Володина и вернется ли она в «Давай поженимся!»

Фото: Instagram @vasilisa.volodina

Телеведущая Василиса Володина боится заболеть коронавирусом, поэтому с весны перестала принимать участие в ток-шоу. Астролог ушла в продолжительный неоплачиваемый отпуск и не спешит выходить на работу. Об этом пишет сайт KP.RU.

Лариса и Роза продолжают работать, соблюдая все профилактические меры на съемках: проходят тесты, измеряют температуру и пользуются дезинфицирующими средствами. Гузеева призналась, что «работает в пандемию не ради денег, а для зрителей», Сябитова назвала еще одну вескую причину.

По мнению Розы, телеведущие должны бесперебойно трудиться на съемочную команду, потому что программу делают редакторы, монтажеры, режиссеры, продюсеры, операторы, которым нужно кормить своих детей.

В Instagram, отвечая на вопросы подписчиков, Володина призналась, что предлагала записывать прогнозы для эфира дистанционно, но продюсеры программы не одобрили такой шаг, так как это нарушит формат шоу. На очередное признание фолловеров, что без астролога смотреть программу скучно, Володина предложила создать свое личное шоу «Давай поженимся!».

Астролог не раскрыла свои дальнейшие планы, поэтому пока неизвестно, присоединится ли Володина к тандему Гузеевой и Сябитовой или действительно придумает что-то новое.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз астролога Василисы Володиной, которая рассказывала, как будет развиваться пандемия коронавируса.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.02
-0.01 91.00
0.28
ТОП-3 знаков зодиака, которым не повезет в октябре

Последние новости

13:00
Куда пропала Василиса Володина и вернется ли она в «Давай поженимся!»
12:54
Валерия станет бабушкой? Арсений Шульгин показал «беременное» фото жены
12:54
Молодожены развесили в центре Петербурга использованные маски — видео
12:44
«Коля» и кастрация на дому: кем была убитая девушка-трансгендер из Новосибирска?
12:43
«Останется одинокой»: Лука Сафронов ответил Самбурской на оскорбление пожарных
12:41
Сотни мешков с останками обнаружили в форте под Калининградом

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака, которым не повезет в октябре
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок