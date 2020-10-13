Обладательницы роскошных подарков от мужчин раскрыли в сети секрет успеха

|
Валентин Черников
50

В TikTok появился хештег, объединивший богатых леди.

Фото, видео: TikTok @greeneyedbby; Depositphotos / Iniraswork

Секреты обогащения за счет богатых кавалеров стали общедоступны для пользователей TikTok. Поделившихся ими успешных леди объединил хештег #SugarBabies. Сегодня его просмотрели более 211 миллионов человек, сообщает The Sun.

В коротких видеороликах светские львицы из разных стран хвастаются дизайнерскими сумочками и украшениями, пачками денег, дорогими автомобилями и билетами на курорты класса люкс. Все это, по словам дам, подарили им обеспеченные бойфренды, с которыми они познакомились в сети. Помимо демонстрации элементов сладкой жизни леди дают подписчикам полезные советы.

Так, одна из них заметила, что для покорения миллионеров девушке нужно найти свою нишу, никогда не называть поклонникам настоящего имени и притворяться, что их образ жизни давно соответствует желаемому. Опытная обольстительница также рекомендовала рассказывать лишь положительные факты из своей биографии и преподносить их так, чтобы мужчина не заскучал. При этом нельзя выкладывать ухажеру все и сразу — так сохранится интрига, и будет что обсудить в дальнейшем.

Тем дамам, что предпочитают презентам наличные, она посоветовала прямо обозначать поклонникам свои пожелания — обсуждать конкретную сумму и условия содержания.

По ее словам, такими методами ей, в частности, удалось получить украшения от Cartier, туфли Louboutin, сумку Hermes Birkin за 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей) и прочие подарки.

Ранее 5-tv.ru писал, как стать TikTok-миллионером: Forbes составил рейтинг самых богатых видеоблогеров России.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.29
0.27 91.07
0.07
От гороскопа к Гарри Поттеру: как вычислить отличника по постам в соцсетя...

Последние новости

21:25
Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о прокуратуре
21:16
Обладательницы роскошных подарков от мужчин раскрыли в сети секрет успеха
21:08
Лавров рассказал о влиянии пандемии на мировую политику
20:54
Apple представила новый iPhone 12: в чем его особенность?
20:45
«Не лицемерьте, друзья»: Валерия поспорила с зоозащитниками из-за мехового пледа
20:34
Минздрав разрешил исследование вакцины «Спутник V» на людях старше 60 лет

Сейчас читают

«Хайп удался»: сын Алибасова считает историю с квартирой Шукшиных спланированной
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок