Обладательницы роскошных подарков от мужчин раскрыли в сети секрет успеха

Секреты обогащения за счет богатых кавалеров стали общедоступны для пользователей TikTok. Поделившихся ими успешных леди объединил хештег #SugarBabies. Сегодня его просмотрели более 211 миллионов человек, сообщает The Sun.

В коротких видеороликах светские львицы из разных стран хвастаются дизайнерскими сумочками и украшениями, пачками денег, дорогими автомобилями и билетами на курорты класса люкс. Все это, по словам дам, подарили им обеспеченные бойфренды, с которыми они познакомились в сети. Помимо демонстрации элементов сладкой жизни леди дают подписчикам полезные советы.

Так, одна из них заметила, что для покорения миллионеров девушке нужно найти свою нишу, никогда не называть поклонникам настоящего имени и притворяться, что их образ жизни давно соответствует желаемому. Опытная обольстительница также рекомендовала рассказывать лишь положительные факты из своей биографии и преподносить их так, чтобы мужчина не заскучал. При этом нельзя выкладывать ухажеру все и сразу — так сохранится интрига, и будет что обсудить в дальнейшем.

Тем дамам, что предпочитают презентам наличные, она посоветовала прямо обозначать поклонникам свои пожелания — обсуждать конкретную сумму и условия содержания.

По ее словам, такими методами ей, в частности, удалось получить украшения от Cartier, туфли Louboutin, сумку Hermes Birkin за 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей) и прочие подарки.

Ранее 5-tv.ru писал, как стать TikTok-миллионером: Forbes составил рейтинг самых богатых видеоблогеров России.