Жизнь карабахская: Степанакерт живет от обстрела до обстрела

В Степанакерте начали раздавать гуманитарную помощь нуждающимся. Город едва пришел в себя после массированных обстрелов, как утром снова включили сирену воздушной тревоги. Станислав Григорьев передает с места событий.

В столице Нагорного Карабаха опять тревога. Обстрела нет, но он может начаться в любую секунду. Автомобили резко увеличивают скорость.

«Вот когда начинается вы куда деваетесь?»

«Люди в подвал спускаются»

«А когда едете?»

«На машине? Останавливаешься и куда-то спрятаться надо!!!»

Сирена стихла также внезапно, как и началась. Водитель Артур не может скрыть вздоха радости — он благополучно доставил нас с месту назначения.

Это городской рынок, раньше здесь было не протолкнуться, а теперь пустовато. Но все же, сегодня здесь появились люди, которые готовятся начать свою работу. Кафе-шашлычная работает в благотворительном режиме. Повар Юрий говорит, что кормит всех, кто попросит.

«Людям угодить что-нибудь. Люди ходят голодные… Газа нет, ничего нет».

Жители Степанакерта отчаянно хотят вернуться к миру, и вроде бы у них получилось сегодня утром. Ночь обошлась без традиционной воздушной тревоги. Улицы вышли убирать дворники.

«Надо же убирать иногда! Если бы тут бахало и нас не было бы, и меня не было бы!» — говорит дворник Арарат Осипян.

У этого дома розы уже кто-то полил, но нам хозяйка не открывает дверь. На улицу жители выходят ближе к вечеру, если не будут стрелять.

«Не в первый раз в нас стреляют. В 1990-м году в нас стреляли. Так что мы между… минами… Ну такова жизнь наша карабахская», — говорит Альберт Тонян.

Альберт Тонян инженер, но сейчас на пенсии. Из подвала выходит нечасто — в основном в храм. Говорит, что церковь уцелела, в какой-то степени чудо. Как раз накануне вечером был там до тех пор, пока не завыла сирена.