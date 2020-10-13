Валуев оценил шансы Гассиева на победу в бою с Джонсоном

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru оценил шансы Мурата Гассиева на победу в титульном бою против американца Кевина Джонсона. По его словам, 27-летний уроженец Владикавказа имеет все шансы на успех.

Главное, по словам Николая Валуева, чтобы старая травма не помешала Мурату Гассиеву вернуться на ринг.

«Думаю, что все-таки Гассиев должен одержать победу, но большой перерыв все-таки. Самое главное, чтобы травма не беспокоила, все очень как-то так сложно, потому что уже эта травма мешала ему не раз выйти в ринг во время подготовки», — сказал Николай Валуев.

Профессиональный боксер отметил, что соперник Мурата Гассиева накануне поединка находится в неплохой форме. Несмотря на это, россиянин способен выйти из схватки победителем.

Турнир, который устраивает Федерация бокса РФ, запланирован на 31 октября в Сочи. Главным событием вечера должен стать поединок за титул чемпиона по версии WBA International между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Кевином Джонсоном. Состав и мейн-кард находятся на стадии формирования.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. 3 декабря 2016 года в Москве одержал победу над чемпионом мира по версии IBF Денисом Лебедевым. В последнем на сегодняшний день бою (состоялся 21 июля 2018 года) противником Мурата Гассиева был Александр Усик. Гассиев проиграл бой единогласным решением судей (UD).

Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. 12 декабря 2009 года в добровольной защите чемпионского титула WBC проиграл Виталию Кличко, но стал вторым боксером, сумевшим продержаться 12 раундов против чемпиона. В 2012 году проиграл по очкам Тайсону Фьюри, в феврале 2014-го потерпел поражение в поединке с Дереком Чисорой. В 2015 году провел бой с Энтони Джошуа, проиграв ему первым в карьере нокаутом. Последний бой Джонсон провел в августе текущего года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запашный спрогнозировал успех Гассиева в бою с Джонсоном.